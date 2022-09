VIDEO: La tremenda rabieta del tenista Nick Kyrgios tras ser eliminado del US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El polémico tenista Nick Kyrgios volvió a ser noticia tras ser eliminado del US Open al perder frente al ruso Karen Khachanov en los Cuartos de Final, por marcador de 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3) y 6-4. El australiano protagonizó tremenda rabieta luego de saludar al ganador del partido y al juez de silla al saberse fuera del último Grand Slam del año.

Asistentes al enfrentamiento grabaron el momento en el que el tenista destroza con ira su raqueta al golpearla contra el suelo hasta en cuatro ocasiones; no contento con ello, tomó otra y la rompió de un solo golpe. Durante el juego, el atleta nacido en Canberra también tiró su raqueta a la cancha ante la frustración y recibió una advertencia del juez por arrojar una botella a la pista antes del inicio del cuarto set.

Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un 'grande', los demás torneos no tienen valor. Lo único de lo que se acuerda la gente en un ‘grande’ es si ganas o si pierdes. Creo que prácticamente todos los demás torneos del año son una pérdida de tiempo. Solo deberías competir en los 'grandes'. La gente se acuerda de ti por los 'grandes'", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Lo que ha ocurrido es devastador, no sólo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente. Me siento que, o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento", agregó.

Kyrgios fue eliminado por el número 31 del ranking mundial, quien eliminó a su compatriota y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, Daniil Medvedev, en la ronda anterior. El oriundo de Moscú, ganador del Masters 1000 de París en 2018, conectó treinta saques ganadores ante el australiano, que llegaba a este enfrentamiento como el tenista con más victorias en el circuito desde el pasado mes de junio.

Ambos conectaron nueve saques ganadores en la primera manga. Fue un partido entre dos especialistas al saque, con juegos muy rápidos y pocos intercambios, en el que pequeños detalles marcaron la diferencia: "Su servicio es quizás el mejor que he visto en este torneo", afirmó Kyrgios.

Fuente: Tribuna