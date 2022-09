Edson Álvarez se 'reconcilia' con la afición del Ajax; lo 'perdonan' por tratar de irse al Chelsea

Comparta este artículo

Ámsterdam, Países Bajos.- Si bien Edson Álvarez estaba ansioso por emigrar al futbol inglés al recibir una oferta del Chelsea, la cual no se concretó, la afición del Ajax no estaba del todo contenta con el mexicano por querer dejar al club neerlandés. El seleccionado nacional estaba en la mira para llegar al futbol inglés, pero al final la directiva no le dio el visto bueno para salir; los fanáticos del club externaron su desaprobación debido a que el canterano americanista se atrevió a no entrenar un día para presionar a que se realizara su traspaso, cosa que al final no sucedió.

Sin embargo, la situación cambió luego de que Álvarez anotara el primer gol del Ajax en el primer partido de Champions League de la Fase de Grupos este miércoles 7 de septiembre. Fue así que el Machín logró la reconciliación con la afición, reveló Willem Vissers, del diario deVolksrant de Países Bajos, quien detalló que los seguidores del club festejaron el gol como si nada hubiera pasado, por lo que todo volvió a la normalidad.

Álvarez cabeceó el 1-0 tras un córner de Berghuis y la gente le cantó con cariño", detalló el columnista acerca de la anotación del mexicano al minuto 17’. No obstante, aseguró que el examericanista "podía ganar múltiplos en el Chelsea y quería probar en la Premier League".

Después de que el equipo de la Eredivisie ganara por marcador de 4-0 al Rangers de Escocia, el futbolista compartió un mensaje para la afición en sus redes sociales: "Dios no tarda, él actúa cuando debe hacerlo. Gracias afición, @championsleague is back", dejando entrever que aunque no se concertó su traspaso esta ocasión, tiene fe en que las cosas se le darán en un futuro.

Edson se sumó al ataque del equipo en un tiro de esquina y, con un cabezazo logró abrir el marcador para los suyos e inició así la goleada. Cabe agregar que esta anotación de Edson fue la número 50 para un mexicanos en la UEFA Champions League, siendo Javier 'Chicharito' Hernández el máximo anotador azteca en el torneo con 14 unidades.

Pese a que el Ajax negó la oferta de 50 millones de euros que hizo el Chelsea por el mexicano Edson Álvarez en el último día de mercado de fichajes de verano, el club inglés no se rendirá y se rumora que irán de nueva cuenta por el Machín después del Mundial de Qatar 2022, de acuerdo con varios reportes en la prensa deportiva en Europa.

Fuente: Tribuna