"Es raro verte aquí": Así reacciona 'Memo' Ochoa al develar su figura de cera en museo de la CDMX

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa será sumará a la lista de más de 260 personalidades que cuentan con su propia figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México luego de que la tarde del miércoles 7 de septiembre se hiciera la revelación del personaje. Fue el mismo portero del América quien eligió la posición de la estatua, así como el uniforme con el que aparece, que es el que utilizó con la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018.

El guardameta tapatío será apenas el segundo arquero en tener su figura en una de las 14 salas temáticas del Museo de Cera, por lo que ahora los visitantes al recinto podrán interactuar con ella y tomarse la foto del recuerdo. Ochoa explicó que fue complicado elegir la posición de la estatua, la cual tardó alrededor de seis meses en elaborarse.

Fue difícil por la expresión del grito de gol. Los hice trabajar bastante y cuando me platicaron no quería hacerlos trabajar con una atajada y era buscar una más de pie y fue la que me gustó, la del partido contra Alemania. Encontrar el uniforme no fue sencillo, fue una donación de un amigo que tengo en San Francisco y colecciona todos mis uniformes y en casa tengo uno y lo tengo colgado y encontrar otro no fue sencillo, junto con el short y calcetas", detalló.