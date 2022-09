A dos meses de Qatar 2022, Raúl Jiménez afirma no estar al nivel que mostró antes de su lesión

Comparta este artículo

Wolverhampton, Inglaterra.- Luego de que sufriera una fractura de cráneo el 29 de noviembre de 2020, que lo alejó de las canchas por ocho meses, Raúl Jiménez afirmó no estar al nivel que tenía antes de dicha lesión. En entrevista para TUDN, el delantero del Wolverhampton dijo sentirse bien físicamente y que espera llegar a su mejor forma a tiempo para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sí, me siento bien, al 100 por ciento, pero todavía no llego a ese nivel que mostré antes de la lesión, pero estoy a tiempo y ojalá llegue en los próximos meses para llegar a mi máximo en el Mundial", manifestó el seleccionado nacional.

El originario de Tepejí del Río dijo sentirse bien, contento e ilusionado, y aprovechó para confirmar que salió de la pasada convocatoria del equipo inglés ante el Southampton para prevenir lesiones, sobre todo con el Mundial tan cerca de jugarse, afirmando que fue la mejor decisión. Asimismo, el futbolista formado en el América dijo sentir que va por buen camino después de que su regreso a la actividad se frenara nuevamente por una lesión en la rodilla en julio.

Bien, contento, en un buen momento, creo que en la pretemporada venía haciendo goles, tuve la lesión de la rodilla, paré un poco, regresé cuando la Premier League ya estaba iniciada, pero bien, creo que estoy haciendo bien las cosas, falta todavía para estar lo mejor que puedo estar pero voy por buen camino", mencionó.

Además de develar su emoción por la próxima competencia internacional con la Selección Nacional y agradecer la confianza del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, Jiménez no se olvidó de su colega Jesús 'Tecatito' Corona, hablando sobre cómo vivió la noticia de la lesión que lo alejaría de Qatar 2022.

"Debe ser para él todavía más difícil, me acuerdo que ese día me mandaron mensaje y estaba saliendo de entrenar y ya todo era sobre 'Tecatito', sí te pega emocionalmente y no sólo es mi compañero, es un gran amigo con el que he compartido grandes cosas. He platicado varias veces, sí estaba bajoneado obviamente de sufrir la lesión y después se tranquilizó, se puso en la mente 'ok, me voy a recuperar, voy a hacer lo posible para poder llegar sin acelerar nada', él va a hacer todo para poder llegar", detalló.

