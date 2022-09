"El 99.9% fue falso": Blue Demon Jr. asegura que la serie biográfica de su padre fue ilegal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la serie de Blue Demon, la cual fue lanzada en noviembre de 2016 y todavía está disponible en plataformas de streaming, volvió a causar polémica luego de que Blue Demon Jr. reiterara que no está respaldada por él. En una entrevista con el Escorpión Dorado, el luchador recordó los problemas legales con los que ha lidiado luego de que su padre adoptivo le dejara los derechos, por lo que se le faltó el respeto a la leyenda en esa producción.

Mi hermano Alejandro dice ser Blue Demon, pero para decirse hay que serlo. Mi papá le dejó los derechos, para que él se subiera a luchar, pero nunca lo hizo, y derechos de autor dice que lo tienes que usar y explotar, mientras que él no lo usa", manifestó.

Agregó que se le debió de pedir permiso para la realización de la serie, por lo que aseguró gran parte de los hechos expuestos en ella fueron falsos, pese a que dijeron era biográfica. Blue Demon Jr. afirma que se cayó en la ilegalidad porque él es el dueño de la marca y el nombre, por lo que el "99.9 por ciento es falso" y lo único real fue "el nombre de mi papá y mi mamá": "Lo dejan mal parado: mi papá nunca perdió la máscara y en la serie lo hace, mi abuelo nunca fue jugador y mi mamá nuca ejerció como enfermera ni nunca le puso el cuerno", aseguró el gladiador sobre la serie que protagoniza el actor Tenoch Huerta.

Finalmente, Blue Demon Jr. reconoció que su hermano mayor, Alejandro, era quien tenía el permiso para usar el personaje de Blue Demon de forma legal aunque "no le gustó", lo que le dio la posibilidad de quedarse con los derechos a pesar de que era adoptado; agregó que fue el fallecido luchador quien quiso que así fuera, lo que desató múltiples problemas en la familia.

"A raíz de la muerte de mi papá se pierde la relación, se fragmentó la familia y él (Alejandro) se quedó solito, porque no respetó las decisiones de mi papá. Él fue el primero que me demandó porque me quería quitar el nombre, pero mi papá fue quien quisiera que yo tuviera el nombre", afirmó.

Cabe mencionar que en honor a su cumpleaños, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) presentó una exposición que lleva por nombre "En el infierno, los dos demonios", que homenajea la trayectoria y enseñanzas que dejó el luchador y actor mexicano.

