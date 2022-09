Georgina Rodríguez hablará sobre la pérdida de su bebé en segunda temporada de su show

Madrid, España.- Luego del éxito obtenido, Georgina Rodríguez tendrá la segunda temporada de su show 'Soy Georgina' en Netflix, según se anunció durante el FesTVal 2022 en España, donde la plataforma de streaming reveló las novedades en contenido creado en dicho país que tendrá para sus suscriptores.

Ahí, el director de contenidos de no ficción, series y documentales de Netflix, Álvaro Díaz, fue quien dio la noticia acerca de los seguidores de la empresaria, modelo y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, además de que se presentó un avance exclusivo de la segunda temporada, la cual no tiene fecha de estreno definida, aunque se aseguró que llegará "pronto".

No teníamos duda de la renovación prácticamente desde que vimos la primera, porque es difícil encontrar a alguien que abra las puertas de su vida de par en par como ella", manifestó.

En esta ocasión, Georgina hablará acerca de la terrible experiencia que vivió el pasado mes de abril cuando junto a su pareja, Cristiano, anunciaron que uno de los bebés que esperaban falleció durante el parto. Aunado a esto, los espectadores podrán volverse a adentrar a la realidad de la pareja en el día a día, de manera similar que lo que se vio en la primera emisión.

La vida me ha regalado mucho en poco tiempo. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Un pedazo de mi corazón voló y me pregunté cómo seguir adelante. La respuesta la tenía más cerca de lo que creía. Miré a los ojos de mis hijos y allí vi la única manera de hacerlo, estando todos unidos", expresó Rodríguez.