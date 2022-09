Golovkin le 'tira' al 'Canelo'; asegura que su pelea es solo una más: "Son solo negocios"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin a la vuelta de la esquina, el kazajo sigue calentando la pelea y respondió a las declaraciones del mexicano, quien le ha dado con todo tipo de insultos; el veterano boxeador aseguró que no se toma las cosas personales y que este será un enfrentamiento más de los muchos que ha tenido en su carrera.

Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo", manifestó GGG.

"Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado (Canelo) durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel", agregó en entrevista para The Fight, de Teddy Atlas.

Asimismo, Golovkin aseguró que ‘Canelo’ solo se ha dedicado a repartir insultos y que no puede hablar de boxeo como se debe, por lo que decidió no entrar en más polémicas con él, de cara a su enfrentamiento del sábado 17 de septiembre, el cual se realizará en Las Vegas.

Si no puedes hablar de boxeo y comunicarte con tu oponente sin insultarlo, sin usar obscenidades o hablar basura mientras dices, palabras obscenas, no vale la pena comunicarse con ese oponente. Tenemos un dicho que se puede traducir textualmente. Una abeja no podría explicarle a una mosca que la miel es mejor que la mierda. Simplemente no vale la pena intentar hacer eso", expresó.

Recientemente, el exboxeador tijuanense Antonio Margarito arremetió contra Álvarez, pues opinó que a pesar de los recientes éxitos de Álvarez en el peso supermedio, no ha demostrado nada extraordinario para ser considerado como uno de los mejores peleadores de la historia, en entrevista para el canal de Deplaymaker, agregando que nunca ha noqueado a un rival de peso y eso es factor para no ponerlo entre los mejores: "Canelo está demostrando (ser un fuera de serie) noqueando, ¿Noqueando a quién? ¿A los borrachos que se encuentra en la esquina? Es la verdad", manifestó el excampeón del peso wélter del OMB, AMB y FIB.

Fuente: Tribuna