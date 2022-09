Qatar 2022: ¿Qué pasa con el 'Tecatito? Desde el Sevilla revelan detalles de su recuperación

Sevilla, España.- Luego de casi un mes de que Jesús 'Tecatito' Corona fuera intervenido quirúrgicamente tras fracturarse el peroné y los ligamentos del tobillo izquierdo, su rehabilitación va por buen camino, pero los pronósticos para su proceso de recuperación no han cambiado y se mantienen en un estimado de cuatro a cinco meses, informó el Sevilla a ESPN. El equipo en el que milita el mexicano precisó que el futbolista sigue trabajando en su recuperación con los fisioterapeutas, pero se desconoce cuándo podrá tocar el balón.

Por ahora está con lo típico: el tratamiento, que es importante, en lo que es el tobillo con los fisioterapeutas. El no perder la fortaleza de la zona y todo, que esos son los primeros pasos para después ya ir trabajando en el campo, pero todavía no se sabe cuándo será eso y cuándo podrá tocar balón. En el gimnasio trabaja muchísimo también, para no ir perdiendo la forma física; por lo menos para ir teniendo una base en ese aspecto", detallaron a la cadena deportiva.