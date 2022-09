Tras controversial tuit, Carlos Salcedo es sancionado por su "mal manejo de redes sociales"

Ciudad de México.- Bastante polémica causó el futbolista Carlos Salcedo luego de que se hiciera un tuit desde su cuenta personal en la red social donde criticaba a la Liga MX y al arbitraje. Si bien aseguró que no había sido él quien hizo la publicación, sino uno de sus empleados, la Comisión Disciplinaria anunció que el defensor del FC Juárez sería sancionado económicamente, sin especificar el monto.

La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente, al jugador del Club FC Juárez, Carlos Joel Salcedo Hernández, toda vez que durante el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022 de LIGA MX, entre los Club León vs FC Juárez, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d), por el mal uso de las redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia", dice el comunicado.