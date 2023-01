Luto en el cuadrilátero: Tras perder la máscara, confirman la muerte de Black Warrior

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 10 de enero, la lucha libre mexicana se vistió de luto, pues se confirmó que Jesús Toral López, a quien los aficionados a este deporte conocían bajo el pseudónimo de Black Warrior, murió a unos días de haber cumplido 54 años de edad, deceso del cual no se han revelado detalles pero si fue motivo para expresar condolencias a través de las redes sociales.

"El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de Jesús Toral López 'Black Warrior', luchador que tuvo una destacada trayectoria como parte de esta organización", se reveló en redes sociales,

Captura de pantalla

Black Warrior se ganó un lugar muy especial tanto en la lucha libre como en el corazón de los aficionados, pues fue considerado por mucho tiempo como el gran rival del Místico, otra de las figuras más revelares que el cuadrilátero ha visto; incluso, fue durante el evento estelar por el 73 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), éste perdió la máscara en un encuentro que se llevo a cabo en 2006.

En el pasado, el gladiador había hecho público que tuvo que lidiar con las adicciones, motivo por el cual no solo se había refugiado en el deporte sino también en la Iglesia, lo que remarcó, le ayudó a salir avante. "Yo me estaba aferrando porque la droga ya me estaba causando daño, porque ya me ponía a temblar y me daba miedo. Mi carne ya la necesitaba, no era porque yo la quería, sino porque la carne la necesitaba, ya me ponía muy mal, oraba y rezaba, hasta que en un momento me levantó del piso", manifestó.

Aunque no se ha confirmado el motivo por el cual perdió la vida esta madrigada, fuentes extraoficiales remarcaron que se trató por problemas cardiacos. Cabe destacar que en marzo del 2022, el luchador también había atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida pues su hijo, Black Warrior Jr., perdió la vida por causas que aún se desconocen

A los mensajes de condolencias se sumó Psycho Clown quien en las redes sociales escribió: "Los momentos que coincidimos me di cuenta que siempre buscabas crecer, en tu trabajo y como persona. Y esos consejos que me llegabas a pedir siempre los tomaste de la mejor manera (…) Tus hijos, mis sobrinos, se quedarán con un gran ángel que desde el cielo les cuidará".

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna