Tras no entrar en los planes del Braga, este sería el futuro de Diego Lainez

Comparta este artículo

Braga, Portugal.- El presente de Diego Lainez no es muy bueno con el Sporting Braga, pues no ha sido considerado en las últimas convocatorias del entrenador Artur Jorge y esto sería a que en el club portugués ya no contarían con él, pese a que tiene un contrato hasta el 30 de junio de este año, y su futuro ya estaría decidido según reveló la prensa de Portugal en su último informe sobre el mexicano.

Lainez se encuentra a préstamo con el equipo portugués, su cesión es de un año y apenas ha cumplido seis meses; sin embargo, Betis, dueño de su carta, ya se habría puesto en contacto con el club luso para acortar la cesión y que regrese a España, pues ya no ha sido un elemento que utilice el técnico de la escuadra portuguesa, según publicó el periódico O Jogo de Portugal.

Créditos: Twitter @SCBragaOficial

El préstamo del mexicano incluye una opción de compra de su ficha por siete millones de euros, misma que ya no se activará por lo que tendría el permiso de regresar a España a finales de este mes de enero, según la información del mismo diario. Por lo tanto el futuro de Lainez estaría en primera instancia en La Liga, aunque faltaría considerar si en el club estarían considerando usar al futbolista.

O Jogo también apunta que habría varios equipos mexicanos interesados en contratar al jugador, aunque no menciona nombres. Previo al inicio del Clausura 2023, los equipos de Tigres y América habían sonado como opciones para que regresara a México. Mientras que en Europa no parece haber ofertas. Actualmente, Lainez suma 13 partidos jugados en Portugal donde ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias.

Fuente: Tribuna, O Jogo