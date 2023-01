Cuauhtémoc Blanco revela a quien le gustaría dirigir cuando sea técnico y no es el América

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos.- Al ahora Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, todavía le llama la atención la posibilidad de regresar al futbol, un deporte donde fue ídolo a nivel de clubes y en Selección Mexicana, por lo que compartió que podría regresar al balompié si es que su carrera política se termina ya que le gustaría ser entrenador e incluso reveló a quien le gustaría dirigir cuando sea entrenador.

Tras un evento en Morelos, Blanco fue cuestionado por los medios locales sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República para el próximo sexenio en donde comentó que le gustaría la posibilidad de ser candidato, aunque no está casado con la idea. "Espero tener otra reunión con él (AMLO) y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a casar (con la idea). No soy como otros políticos, si me dice que sí pues adelante y si no me regreso al futbol", expresó.

El gobernador, quien fue un gran futbolista en el América, no mencionó al cuadro azulcrema, pero se propuso grandes aspiraciones de volver al futbol, pues dijo que le gustaría ser entrenador en el extranjero y también de la Selección Mexicana. "No soy como otros políticos que buscan un hueso y luego otro, y otro. Si no se da me regreso a ser entrenador de algún equipo de aquí de México, me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la Selección Mexicana", señaló.

Aunque quizás olvidó mencionar al cuadro azulcrema, pues fue el club donde debutó y jugó en diferentes etapas, además de que fue donde logró un título de Primera División, un campeón de campeones y dos copas de campeones de la Concacaf. También jugó en varios equipos de la primera y segunda división del futbol mexicano como el Necaxa, Veracruz, Santos, Puebla, Irapuato, Dorados y Lobos BUAP.

En el extranjero jugó para el Real Valladolid de España y el Chicago Fire de Estados Unidos. Con la Selección Mexicana tuvo una larga trayectoria en la que jugó tres Mundiales y ganó dos Copa Oro y la Copa Confederaciones en 1999, el título más importante que tiene México a nivel de selección mayor.

Fuente: Tribuna, La Unión de Morelos