¡Escándalo en Francia! No solo por lo que dijo de Zidane, presidente de la FFF tenía acusaciones graves

París, Francia.- El presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), Noël Le Graët, fue retirado de su cargo unos días después de las declaraciones que hizo sobre Zinedine Zidane, pero que no fue el único motivo que llevó a su separación, ya que tras una reunión extraordinaria de la FFF también se informó que esperarán el resultado de una auditoría que realiza el Ministerio de Deportes de Francia por acusaciones más graves.

“Noël Le Graët, de acuerdo con el Comité Ejecutivo de la FFF reunido hoy en París, ha optado por retirarse de sus funciones como Presidente de la Federación hasta la comunicación final de la auditoría realizada por el Ministerio de Deportes, y a la espera de su análisis por el Comex de la FFF", explicó en un comunicado la federación francesa sobre la decisión que tomaron sobre el ahora expresidente.

La auditoría encargada por el Ministerio de Deportes de Francia trataría sobre acusaciones por acoso sexual de Le Grët en contra de varias mujeres vinculadas a la institución, como la agente Sonia Souid, quien se ha quejado del exdirigente, según información de la agencia de noticias EFE. Unos días antes, también estuvo envuelto en la polémica por una entrevista que dio al medio RMC sobre Zidane.

En esa ocasión se burló del entrenador y dijo de forma despectiva que no lo habría llamado para dirigir a Francia. "Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club...", dijo a la cadena francesa y agregó que, si le hubiera llamado, "no le habría tomado siquiera el teléfono" y le habría respondido: "Hola señor, no se preocupe búsquese otro club, yo me quedo con Didier".

Esas declaraciones terminaron por aumentar los cuestionamientos hacia sus funciones que finalmente derivaron en su destitución. También fue separada de sus funciones Florence Hardouin, quien se desempeñaba como directora general de la FFF, esto "como medida cautelar", según se lee en el comunicado de la federación. Philippe Diallo, vicepresidente adjunto de la FFF, ocupara el cargo de director interino.

