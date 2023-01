VIDEO: Raúl Jiménez anota su primer gol del año en el empate del Wolverhampton

Comparta este artículo

Nottingham, Inglaterra.- Raúl Jiménez fue titular y anotó el gol que significó el empate 1-1 del Wolverhampton ante el Nottingham Forest en la League Cup de Inglaterra y que sirvió para darle esperanza a su equipo y forzar el desempate en los penaltis donde finalmente fueron eliminados con marcador de 4-3. Para el delantero mexicano ese tanto en el tiempo regular fue su primero en el año, su último gol también lo había hecho en este torneo.

Willy Boly puso al frente al Nottingham Forest con un gol al minuto 18, que mantuvo en ventaja a su equipo hasta la segunda mitad cuando en una jugada por derecha Matheus Cunha mandó un pase al área donde Raúl Jiménez definió de parte interna al 64' y con ello empató el juego. El mexicano salvó el resultado y los Wolves pudieron ganarlo en el tiempo regular, pero Goncalo Guedes falló una pena máxima en el último minuto.

Todo se tuvo que definir en los penaltis después de la igualada donde ya no participó el mexicano, pues fue sustituido al 75' por Adama Traoré. En la tanda final Sam Surridge comenzó fallando su disparo, pero también lo erró Rúben Neves. A partir de ahí los locales ya no fallaron y Freuler, Worral, Gibbs-White y Collback anotaron. Mientras que Podence, Nunes y Cunha no fallaron desde los once pasos, pero Josep Hodge no pudo anotar y el juego se terminó en favor del Forest.

Ahora el Nottingham Forest espera rival en las semifinales del torneo a donde también ya accedieron el Manchester United que ayer venció al Charlton Athletic 3-0, el Newcastle quien superó 2-0 al Leicester City y el Southampton que eliminó hoy al Manchester City de forma sorpresiva gracias a los goles de Kevin Mara y Moussa Djenepo. El City jugó con un cuadro en su mayoría alternativo.

Créditos: Wolves.

Wolverhampton que se encuentra en la penúltima posición de la Premier League, enfrentará al West Ham United en la jornada 20. Mientras que Nottingham jugará ante el Leicester City.

Fuente: Tribuna