David Benavidez insiste en que 'Canelo' Álvarez no lo quiere enfrentar: "Soy la mayor amenaza"

Ciudad de México.- David Benavidez mantiene intacto el deseo de enfrentar a Saúl 'Canelo' Álvarez en un combate de campeonato y lamentó que no quiera enfrentarlo, además de que se muestra muy confiado de su nivel y considera que es una amenaza para el pugilista tapatío, motivo por el que piensa que no quiere aceptar una pelea como lo ha dicho desde hace varios meses.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ya ordenó un combate entre Benavidez y Caleb Plant del que resultará el retador de 'Canelo', aunque la pelea todavía no está segura para que pueda realizarse este año lo que podría alargar más el combate, mientras que a Benavidez la espera no le gustaría mucho, pues ha declarado su impaciencia por poder enfrentar esa pelea.

"Simplemente no tiene ningún sentido. He estado ganando eliminatorias de títulos, acabo de ganar un título interino. Siento que mucha gente ahora no respeta las filas del boxeo. Si no respetas los rangos del boxeo, ¿para qué sirven los rangos del boxeo?", mencionó el pugilista en entrevista con The Last Stand. Además, agregó que el mexicano no quiere encontrarse con él ya que lo considera una amenaza.

"Soy el chico número uno, soy el obligatorio. Creo que solo está hablando un montón de mierda porque no quiere verme. Él sabe que soy la mayor amenaza en 168", dijo David en la misma entrevista. En días recientes, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, mencionó que se mantiene la decisión de que el ganador de la pelea entre Benevidez y Plant sea el retador de Saúl Álvarez; sin embargo, dijo que la pelea será en el "momento apropiado".

David Benavidez tiene un récord de 26 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut y ninguna derrota y nunca ha peleado con 'Canelo', quien en el pasado había evitado enfrentar al mexico-americano, incluso una vez mencionó que no enfrentaría a boxeadores mexicanos.

