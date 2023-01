Las Vegas Raiders se quedan sin mariscal de campo; Derek Carr se despide del equipo

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Luego de no clasificar a la postemporada de la National Football League (NFL), Las Vegas Raiders también se quedaron sin mariscal de campo, pues Derek Carr anunció su salida con una carta de despedida que publicó en sus redes sociales y en donde lamentó no haber podido despedirse en persona, en referencia a que no lo hizo jugando los últimos partidos donde fue relegado a la banca.

“Raider Nation, me rompe el corazón, no tuve la oportunidad de despedirme en persona. Ciertamente hemos estado en una montaña rusa en nuestros nueve años juntos. Desde el fondo de mi corazón, estoy muy agradecido y agradecido por los años de apoyo que nos diste a mi familia y a mí. Tuvimos nuestra parte de momentos desgarradores y emocionantes campañas ganadoras, y siempre se sintió como si estuvieras allí a mi lado”, escribió.

“Es especialmente difícil decir adiós porque puedo decir honestamente que te di todo lo que tenía, todos los días, en temporada y fuera de temporada. Ciertamente no fue perfecto, pero espero haber podido dejarte con más de unos buenos recuerdos como fans de Raiders" continuó Carr quien sale de Raiders tras acumular 35 mi 222 yardas, 217 touchdowns y 99 intercepciones desde que llegó en 2014.

El quarterback disputó solo un partido de playoffs durante la temporada 2021 en la que su equipo perdió ante Cincinnati Bengals en la ronda de comodines. Este año, nuevamente no pudieron avanzar a la postemporada con los dos últimos partidos con Carr en la banca de suplentes. El jugador también agradeció a las dos ciudades que han acogido al equipo durante los años en los que fue parte.

"Gracias a la ciudad de Oakland por recibirnos. Gracias a la ciudad de Las Vegas por permitirnos llamarte con orgullo: casa. Gracias a la organización, a mis compañeros de equipo, a todos mis entrenadores, personal y a todos los que me ayudaron estos últimos 9 años. Gracias a todos los Raider Nation que me apoyaron, alentaron, empujaron y elevaron en diferentes momentos a lo largo de este viaje. Raider Nation es realmente especial”, expresó el jugador que todavía no dio pistas sobre su futuro.

