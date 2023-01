Luego de terminar su participación en la LMP, dos mexicanos buscan el título en el extranjero

Comparta este artículo

Valencia, Venezuela.- Ahora que se terminó su participación en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), tras la eliminación de los Águilas de Mexicali, Jake Sánchez y David Reyes tendrán la oportunidad de iniciar el 2023 con un campeonato, mismo que ahora irán a buscar con los Navegantes de Magallanes de la Liga de Beisbol Profesional de Venezuela a donde llegan como los nuevos refuerzos del equipo.

Ambos peloteros ya se encuentran en Venezuela y ya fueron anunciados formalmente como nuevos integrantes del equipo, incluso podrían tener participación en el round robin ante Leones. David Reyes, incluso ya dio algunas palabras para el departamento de comunicación del club y se mostró agradecido por la oportunidad y en la mejor disposición de encarar esta nueva responsabilidad.

Créditos: Twitter @Magallanes_bbc

"Muy agradecido por la oportunidad que me brindan de venir de nueva cuenta al beisbol venezolano. A dar el cien por ciento en el momento en que me toque estar ahí y contento por estar de nueva cuenta. Sigo esperando el momento en que me toque lanzar y estoy con la mejor disposición", expresó en primera instancia Reyes y agregó que está concentrado para tratar de avanzar a la siguiente ronda.

"Nos fue bien, contento por la temporada que tuve de nuevo. Uno viene aquí a enfocarse en lo mismo y tratar de dar lo mejor. Hay muchos conocidos y nos recibieron muy bien. Uno se trata de concentrar un poquito más para tratar de llevar la victoria. Uno sale a ganar y esperemos que nos de las victorias necesarias para pasar a la siguiente ronda", dijo el lanzador mexicano de los Navegantes.

En la Liga Mexicana del Pacífico, Jake Sánchez lideró el departamento de rescates con 14 en 20 ocasiones, con 1.37 de ERA. Mientras que Reyes, fue el lanzador número uno dentro de la rotación de Águilas de Mexicali. con seis victorias y cinco derrotas, con 3.30 de porcentaje de carreras limpias admitidas.

Fuente: Tribuna, Prensa Águilas, Magallanes BBC