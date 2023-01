Tras ser una de las bajas de Chivas, Ángel Zaldívar manda contundente mensaje

Comparta este artículo

San Luis Potosí, México.- Ángel Zaldívar fue una de las bajas de Chivas para este Clausura 2023 y ahora milita en el Atlético de San Luis, equipo que enfrentará al Guadalajara en la jornada 2 motivo por el que los focos están sobre el jugador que tendrá la posibilidad de enfrentar a su exequipo. A propósito de este juego, el delantero dio sus primeras impresiones tras salir del equipo y opinó sobre la responsabilidad que existe en el rebaño sobre los resultados.

Ante esto consideró que no es justo que se le cargue más responsabilidad a unos que a otros cuando se habla de buenos o malos resultados. “En Chivas la presión la sabemos, conocemos cómo es el entorno, siempre va a haber todo eso. Yo lo viví mucho tiempo y es algo que a lo mejor no se tiene que cargar a una sola persona, a un solo jugador. Creo es más parte colectiva del equipo, si no anda bien pues es culpa en sí de todos.

"También no creo que sea justo que a unos jugadores se le cargue más el peso que a otros, tiene que ser equitativamente: los que están jugando, también los que no, la directiva, el cuerpo técnico. Creo que es un todo, todos son responsables de los resultados, cada uno tiene que poner su granito de arena y a lo mejor muchas veces se van por un jugador porque es el delantero, porque está jugando o porque a lo mejor esa vez comete un error y ya se van contra él.

"Es parte del futbol que muchas veces quieren encontrar culpables cuando en realidad se tiene que ver más a fondo qué es lo que ocasiona los malos resultados”, expresó Zaldívar en una entrevista para la cadena ESPN. Ahora, el jugador está completamente enfocado en el Atlético San Luis y se muestra comprometido con su nuevo equipo por lo que no duda en asegurar que su etapa en el 'Rebaño' ya la dejó atrás.

“Chivas ya se quedó atrás desde que fiché aquí con el Atlético. Creo que mirar hacia atrás ni para agarrar vuelo. Estoy muy muy convencido de lo que viene, de la oportunidad que viene aquí en Atlético de San Luis. Estoy muy agradecido con Chivas, pero ahora defiendo los colores del Atlético de San Luis y quiero trascender, quiero hacer cosas muy grandes aquí”, comentó en la misma entrevista.

Fuente: Tribuna, ESPN