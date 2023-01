Kamila Valieva no será sancionada por caso de dopaje y podrá mantener su medalla de oro

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- La patinadora rusa Kamila Valieva, acusada de dopaje durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, justo cuando había ganado una medalla de oro, quedó absuelta por un tribunal ruso que consideró que “no era culpable y no actuó con negligencia" por lo que tampoco deberá cumplir sanción olímpica alguna, así lo informó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en un comunicado.

“El tribunal encontró que aunque la deportista violó las reglas de antidopaje, no fue culpable o negligente. De tal forma, el tribunal no impuso ninguna sanción excepto la descalificación de su resultado en la fecha de la recolección de la muestra”, informó en su comunicado la AMA, citado por la agencia de noticias AP; sin embargo, el caso no ha sido cerrado, pues la propia agencia antidopaje se mostró preocupada por el resultado.

Ante esto, buscarán acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza, donde buscarán la revisión del caso nuevamente. “Basado en los elementos del caso y del que la AMA tiene conocimiento, la agencia está preocupada por los hallazgos de 'no culpabilidad o negligencia' y no dudará en ejercer su derecho de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, como debe ser", expresó en el mismo comunicado.

La suspensión que buscarían contra la atleta es de cuatro años, aunque los deportistas rusos siguen apartados de competencias oficiales por el conflicto bélico que su país mantiene con Ucrania. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno del año pasado, Kamila Valieva, quien acababa de ser la primera en hacer un salto cuadruple, ayudó a ganar al equipo de patinaje del Comité Olímpico Ruso, pero no pudo recibir su medalla debido a este problema.

Un día después del evento, el 8 de febrero, fue notificada por un positivo de doping de una muestra que se recabó en Navidad, en un evento en su país, pero que no fue hasta el día de la competencia que se dio a conocer. Valieva dio positivo por trimetazidina, que se usa en la prevención de ataques de angina, pero que está prohibida por las autoridades médicas deportivas debido a que mejora la eficiencia física.

Fuente: Tribuna, AP