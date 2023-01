Diego Lainez: El delantero mexicano tiene ofertas de la MLS, España...¿y Chivas?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de no entrar en los planes del Sporting Braga, ni del Betis, el atacante mexicano Diego Lainez podría seguir su carrera en otros equipos, pues ofertas no le faltan. Así lo reveló su hermano Mauro, quien actualmente juega con FC Bravos y que en entrevista con la cadena FOX Sports confirmó que Diego tiene ofertas de la Liga MX de la Major League Soccer (MLS) y que también busca quedarse en España.

“Va a tomar su decisión. Hay ofertas de aquí de México, de la MLS y de quedarse en España, pero el debe tomar esa decisión, tiene que afrontar su camino y nosotros vamos a estar apoyándolo, pero ahora le toca a él saber que es lo que quiere, que es lo que busca, cuáles son sus sueños y en el lugar donde se sienta feliz ahí va a estar”, expresó el jugador, quien también destacó los números del extremo en Portugal.

“Sin minutos en Braga tiene dos goles y dos asistencias en 526 minutos, es un jugador muy rentable cuando las oportunidades han sido escasas, por algo estuvo en el Betis, pero como hermano creo que es tiempo de tomar decisiones y buscar su felicidad y donde él quiera estar”, añadió Mauro Lainez, quien también aceptó que le gustaría jugar al lado de su hermano con los Bravos de Ciudad Juárez.

“Es un sueño jugar con mi hermano, no es un secreto, siempre lo digo, es algo muy bonito que me pasaría, me encantaría tener a mi familia aquí en Juárez, tener a mi hermano, entrenar con él y jugar con él porque es algo que tenemos los dos en mente y si se puede dar ahora sería espectacular, pero tienen que hablar con él, convencerlo", expresó en la misma entrevista con la cadena estadounidense.

Créditos: Twitter @SCBragaOficial

En México ha trascendido el rumor de que equipos como Tigres podrían traerlo de regreso al país, tampoco se descarta la posibilidad de que vuelva a América, pero el rumor que ha trascendido últimamente en algunos medios es que podría formar parte de Chivas, el acérrimo rival deportivo de las Águilas. Esta versión tomó fuerza luego de que Alexis Vega saliera lesionado del juego de ayer.

Fuente: Tribuna, FOX Sports