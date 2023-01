Goleador sudamericano acepta pláticas con Tigres: "A quien no le gustaría jugar en un grande de México"

Comparta este artículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- El actual delantero de Pachuca, Nico Ibáñez, ha sido vinculado como posible refuerzo de Tigres en las últimas semanas y fue el propio jugador quien confirmó que existe la posibilidad de que se de el trato. El goleador sudamericano tampoco ocultó su deseo por poder jugar en uno de los que consideró como de los mejores equipos de México.

“(Mi agente) Se está encargando él del tema, estoy tranquilo, vamos a ver cómo se da todo. A quién no le gustaría jugar en uno de los equipos grandes de México, sería algo lindo, pero está el agente viendo el tema, así que nada, estoy tranquilo”, expresó el atacante a su llegada a Monterrey ante los medios de comunicación presentes. También destacó que le interesa formar dupla con André-Pierre Gignac.

“(Gignac) Es el mejor jugador de la Liga y a quién no le gustaría jugar con él. Todavía estoy en Pachuca, así no puedo decir más”, agregó Nico, quien podría enfrentar a su nuevo equipo debido a que Tigres recibe a los Tuzos mañana en el Volcán, estadio que también elogió: "Un estadio increíble, la afición una de las mejores... no puedo decir nada más que eso porque no está nada cerrado", declaró el argentino.

El mercado de pases no ha sido especialmente destacado para el conjunto felino que tras la llegada de Diego Cocca como director técnico, sólo han incorporado a Fernando Gorriarán de Santos, mientras que han sido baja Hugo Ayala, Luis 'Chaka' Rodríguez y Francisco Venegas. Algo similar ha pasado en Pachuca que se ha reforzado solo con Erick Solorzano de Cimarrones y Fernando Ovelar de Cerro Porteño.

En el juego de la jornada 2 de la Liga MX, Tigres y Pachuca buscan su segunda victoria del torneo, pues ambos ganaron en su debut. Los hidalguenses golearon al Puebla, mientras que el equipo de la UANL superó al Santos. En sus dos últimos enfrentamientos en el Estadio Universitario la victoria ha sido para los felinos.

Fuente: Tribuna, Mediotiempo, Multimedios