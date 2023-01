Guardiola tras perder el derbi de Manchester: "No me importa la Premier League"

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- Luego de perder ante el Manchester United en el derbi de la ciudad, el director técnico del City, Josep Guardiola, se mostró molesto por el resultado y al calor de la derrota lanzó unas declaraciones polémicas sobre que no le importaba la liga de Inglaterra. El estratega parece haber tirado la toalla en la búsqueda del primer lugar que les otorgue el campeonato y que de momento lidera Arsenal.

"No me importa la Premier ni la Copa Carabao (de donde fue eliminado esta semana). No podemos ganar. No me importa porque hemos ganado mucho. Así que no es un problema", dijo el entrenador español en declaraciones a BT justo después del encuentro en el que cayeron por 2-1 luego de que el United le diera la vuelta al marcador en los minutos finales del encuentro disputado en Old Trafford.

Guardiola también cuestionó el gol del empate de Bruno Fernandes que en primera instancia se anuló por un fuera de lugar de Marcus Rashford quien no fue el anotador, pero hace por el balón según destacó Guardiola y por lo tanto cree que debió de ser invalidado. Finalmente el VAR le dio la anotación a los 'Red Devils' que más tarde anotaron el gol de la victoria con anotación precisamente de Rashford.

"Rashford está en fuera de juego y Bruno Fernandes, no. Pero Rashford intervino en la jugada y distrajo a nuestro portero y a los defensas. Es lo que es. No es un gol legal. Pero sabemos donde jugamos y es difícil para los árbitros en estos estadios", declaró el entrenador del conjunto 'citizen' que en lo que respecta al desarrollo del partido, dijo que hicieron un buen segundo tiempo y lamentó que no fuera suficiente.

"Controlamos mucho mejor las transiciones en la segunda mitad y frenamos mejor a Rashford y sus jugadores rápidos. Tuvimos el espíritu adecuado para hacerlo. Pero el tiempo entre el primer y el segundo gol fue demasiado estrecha", expresó Guardiola en declaraciones citadas por la agencia EFE.

