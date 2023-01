Es mexicano, hijo de una leyenda y lo felicitó Luis Suárez por debutar en en el primer equipo

Comparta este artículo

Montevideo, Uruguay.- El futbol mexicano tiene varias jóvenes promesas al rededor del mundo y entre ellas la última que ha dado de que hablar es Diego Abreu, hijo del popular exfutbolista Sebastián 'loco' Abreu, quien jugó en México durante varios años y que destacó en el Cruz Azul y Tecos, aunque también militó en clubes como América o Dorados de Sinaloa. Ahora el legado sigue con su hijo quien también es delantero.

Diego nació en Ciudad de México y tiene 19 años, ya ha sido considerado para formar parte de las categorías inferiores de la Selección Mexicana y ha militado en las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20. Al tener la posibilidad de jugar con México por nacimiento y con Uruguay por ascendencia, también fue llamado a la categoría Sub 20 de los charrúas donde anotó dos goles en cuatro partidos.

En el futbol de clubes milita en el Defensor Sporting de Uruguay en la categoría Sub 19 donde ha destacado como goleador. Ahora ya fue promovido para el primer equipo y tuvo su primera participación en un partido ante Velez Sarsfield motivo por le que recibió la felicitación de Sebastián Abreu con un mensaje en su cuenta de Instagram. "Mismo Estadio, mismo club y con la 13, mucha emoción animal Diego Abreu ya te diste cuenta que no es fácil, nadie te regala nada y para vos es doble el esfuerzo.

"Pero nunca dejes de disfrutar como dice el maestro el camino es la recompensa y nunca sin olvidarte de tus entrenadores que te ayudaron en el recorrido en este hermoso deporte llamado futbol", escribió el 'Loco' en sus redes sociales, publicación a la que reaccionó Luis Suárez, máximo goleador de la selección de Uruguay y ahora delantero del Gremio de Brasil.

"Qué hermoso mensaje papi Loco. Felicitaciones pichichi Diego Abreu, que sea el inicio de una hermosa carrera. Todo esfuerzo llega y con éxitos. Metele con todo", escribió Suárez. Ahora falta el debut en la primera división para el hijo de Abreu, quien viene de recuperarse de una importante lesión que sufrió el año pasado con la selección de Uruguay.

Fuente: Tribuna