Termina el sueño mexicano en el Abierto de Australia, Ernesto Escobedo es eliminado

Melbourne, Australia.- Se terminó el sueño de Ernesto Escobedo, tenista que representó a México en el Abierto de Australia, luego de caer en la primera ronda ante el japonés Taro Daniel en cuatro sets y por parciales de 5-7, 2-6, 6-3 y 3-6 en un juego que duró más de tres horas. El mexicano hizo lo posible para tratar de superar a su rival japonés, mejor sembrado en el ranking de la ATP, pero al final no fue posible.

El primer set, 'Neto' Escobedo ofreció una gran resistencia y en un resultado cerrado cayó 7-5. En el segundo, el asiático lució más dominante y así se impuso 6-2. En el tercero consiguió llevarse el set con un 6-3, pero en el cuarto el japonés le recetó la misma dosis para ganar finalmente el juego. Ahora Daniel se enfrentará a Denis Shapovalov, quien ganó al serbio Dusan Lajovic con parciales de 6-4, 4-6, 6-4 y 6-1.

Escobedo representó a México por primera ocasión, pues en la etapa eliminatoria todavía lo hizo bajo la bandera estadounidense. Recientemente obtuvo su carta de naturalización debido a su ascendencia mexicana y se convirtió en el primer mexicano en un Grand Slam, con lo que terminó con una racha de 16 años desde la última vez que un tenista del país participó en un torneo de este tipo, ya que el último fue Bruno Echegaray quien lo hizo en el año 2007 en el Abierto de Estados Unidos.

Nadal inicia con victoria su defensa del título

El español Rafael Nadal comenzó con el pie derecho su participación en el Abierto de Australia, luego de vencer a Jack Draper por parciales de 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 en tres horas y 41 minutos. Esta victoria significó la número mil 68 de su carrera profesional y con lo que iguala a Ivan Lendl como el tercer tenista con más triunfos en la era abierta. En la siguiente ronda ahora enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald.

"Necesitaba una victoria, eso es lo más importante. No importa cómo. Lo que importa es que conseguí una victoria contra un duro oponente. Haberle ganado a Jack, que como dije antes de que comience el torneo, es uno de los rivales más difíciles que podría haberme tocado siendo sembrado. Sabemos que no iba a ser perfecto, como dije el otro día. No fue perfecto", dijo Nadal en palabras recogidas por el portal ESPN.

