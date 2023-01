Tras recibir ocho goles, en el Salernitana de Guillermo Ochoa toman una fuerte decisión

Comparta este artículo

Salerno, Italia.- El Salernitana de Guillermo Ochoa cayó por escandalosa goleada de 8-2 ante el Atalanta por lo que la directiva del conjunto italiano no quedó nada contenta y tomó la contundente decisión de despedir al técnico Davide Nicola quien había sido nombrado en febrero del año pasado y que dirigió al club durante 19 juegos donde no consiguió los resultados esperados por lo que fue cesado este día.

Justo después del juego, Nicola lamentó la goleada y argumentó errores defensivos como los que permitieron que el arquero mexicano fuera goleado. “En este momento los análisis no serían creíbles. Perder un partido como este demuestra que teníamos una actitud completamente equivocada, no teníamos determinación y no éramos un equipo. Creamos algo pero regalamos goles. Nos enfrentamos a un rival muy fuerte, pero pusimos mucho esfuerzo en ello", dijo ayer.

Créditos: USS Salernitana.

Este día, a través de un comunicado, Salernitana informó de la baja del entrenador, al que agradeció por su dedicación al proyecto del equipo: "US Salernitana 1919 comunica que ha relevado al Sr. Davide Nicola de su cargo como entrenador del primer equipo. La compañía agradece al técnico la pasión y dedicación al trabajo demostrada, el profuso empeño en alcanzar la histórica meta de la salvación en la Serie A y le desea la mejor de las suertes profesionales para la continuación de su carrera", escribieron.

Nicola dirigió 18 partidos de la Serie A y uno de la Copa de Italia en los que ganó solo cuatro encuentros, empató seis y perdió nueve. Actualmente el conjunto granata está en la posición 16 con 18 puntos y su objetivo es evitar el descenso algo que de momento está consiguiendo. Hasta el momento no han anunciado quien podría tomar la dirección del primer equipo de Salernitana y se espera que sea en los próximos días cuando se conozca al elegido.

Mientras tanto, el club tuvo su entrenamiento matutino que inició con una sesión de activación física seguida de ejercicios técnico-tácticos y terminó con un partido final. El club volverá a las prácticas mañana. El siguiente partido del conjunto de Salerno será en casa ante el Napoli del 'Chucky' Lozano, líder de la competencia, en duelo correspondiente a la jornada 19 del futbol italiano.

Fuente. Tribuna