Johan Vásquez se luce en la tanda de penaltis y Cremonese elimina al Napoli

Nápoles, Italia.- El mexicano Johan Vásquez regresó a la titularidad con el Cremonese que sorprendió al eliminar al Napoli en la tanda de penaltis 4-5, tras un empate de 2-2 donde el zaguero tuvo una buena actuación a lo largo de los 120 minutos que duró el partido y se lució anotando su penalti en la tanda con la que se llevaron el pase a los Cuartos de Final de la Coppa Italia.

El Cremonese comenzó ganando desde el minuto 18', cuando Okereke mandó un pase al lado derecho del área, el balón se le pasó a toda la defensa napolitana y llegó a Charles Pickel quien cruzó su remate y marcó el gol. Juan Jesús igualó al 33', con un remate de cabeza, luego de una serie de rebotes en el área. Tres minutos después Gio Simeone mandó el balón al fondo con un remate de cabeza que picó antes de entrar.

Parecía que todo volvía a la normalidad, pero en la recta final del partido, Félix Afena Gyan anotó el último gol del juego que significó el empate. Con un remate de cabeza que techó al portero el africano puso el 2-2 al 86', por lo que obligó a los tiempos extras donde no se hicieron daño y finalmente todo se definió en la tanda de penaltis donde finalmente pudieron imponerse al líder italiano.

La tanda de penaltis la comenzó Mateo Politano, quien no erró su disparo y enseguida pasó Johan Vásquez, quien cobró perfectamente. Ningún jugador de Cremonese falló y en el tercer penalti napolitano Lobotka no pudo enviar el balón a la portería por lo que Afena Gyan solo tuvo que acertar para dar el pase a su equipo. Para este juego Hirving 'Chucky' Lozano no fue convocado. Ahora el equipo de Cremona enfrentará a la Roma en los Cuartos de Final del certamen.

“Es una victoria que cuenta porque hicimos un buen partido: la actuación es reconfortante porque se ofrece contra un equipo más fuerte. Para nosotros es un buen punto de partida pero a partir de ahora habrá que hacer otra cosa. Cremonese ha demostrado que es un equipo y que quiere jugarlo hasta el final con esta atención. Siempre hemos sido un equipo esta noche", dijo al final del juego el entrenador Davide Ballardini.

Fuente: Tribuna