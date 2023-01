Lyon recorta el salario de una futbolista embarazada y ahora deberá pagar una importante cantidad

Comparta este artículo

Lyon, Francia.- Para la futbolista islandesa Sara Björk Gunnarsdottir jugar en el Lyon Femenil era todo un sueño, pero se convirtió en una pesadilla cuando se embarazó. En un artículo escrito por ella misma en The Players Tribune, Islandia relató cómo el club recortó su salario y el trato diferente que recibió tras convertirse en madre. Finalmente, con la intervención de las autoridades deportivas, el caso se resolvió en su favor.

Sara contó lo complicado que se volvió desde el principio desde que tuvo que ocultar su embarazo, un tema que aún es un tabú en el futbol femenil. “Todo fue realmente estresante. Así que cuando se lo dije al médico del equipo, decidimos juntos mantenerlo en secreto. El médico se lo dijo a los fisioterapeutas, y se les indicó que me vigilaran y me ayudaran según fuera necesario, lo que hicieron, pero que también lo mantuvieran en secreto", contó.

Después pidió permiso para continuar su embarazo en su país natal y la siguiente decepción que se llevó fue al recibir su sueldo, pues no fue completo. "No recibí mi primer cheque de pago. Todo lo que se depositó fue solo un pequeño porcentaje de la seguridad social. Llamé a Dietmar (su agente) y le escribió a Vincent, el director del club. No hubo respuesta, así que mi agencia se puso en contacto de nuevo. Luego, enviamos cartas formales.

“Se disculpó por dos de los meses que me faltaban y dijo que me pagarían por ellos. Pero durante el tercer mes, dice algo sobre cómo van según la ley francesa, lo que significa que no me deben nada más. Le dije a Dietmar: 'No, eso no está bien, deberían seguir las reglas de la FIFA'", el caso escaló hasta que se involucró la asociación de jugadores. En sus primeros días como madre regresó a Francia donde empezó a recibir un trato diferente.

Créditos: Twitter @FIFPRO

“El entrenamiento fue diferente cuando volví", dijo que el club le pedía “no llevar a mi bebé conmigo en viajes. Dijeron que era porque podría molestar a las jugadoras en el autobús o el avión, si lloraba todo el camino”. Finalmente la asociación de jugadores le dio la razón y el caso escaló a FIFA donde finalmente aprobaron que le fueran pagados los sueldos debidos. Ahora el club francés deberá pagarle 82 mil euros.

Fuente: Tribuna, The Players Tribune, AFP