César Montes y el Espanyol fueron eliminados de la Copa del Rey; así jugó el mexicano

Bilbao, España.- El Espanyol de Barcelona no pudo con el Athletic de Bilbao que lo derrotó 1-0 en los Octavos de Final de la Copa del Rey. El mexicano César Montes fue titular en el encuentro y disputó los 90 minutos, pero no pudo hacer nada en el gol del equipo vasco. Óscar de Marcos anotó el único gol del partido al minuto 27 al puntear el balón frente al portero luego de un par de toques.

El defensa mexicano quedó a un lado de la jugada, pero no pudo alcanzar al mediocampista antes de que definiera. En su siguiente partido el Espanyol de Barcelona enfrentará al Real Betis en un duelo de mexicanos si es que Montes y Andrés Guardado son convocados. El encuentro tendrá lugar el 21 de enero a las 09:15 horas, tiempo del centro de México (08:15, tiempo del pacífico).

“Hay que saber de dónde veníamos. Es un equipo muy fuerte. En la primera parte estuvieron mucho mejor, estuvimos cerca en el resultado pero lejos en el juego. En la segunda parte tuvimos un inicio bueno para empatar. Estamos siempre con el dilema de sostener el rendimiento y no hipotecarlo para el futuro. Hicimos lo que podíamos pero no nos llegó. Dimos todo”, dijo Diego Martínez, técnico del Espanyol, en la conferencia de prensa al final del partido.

Solo queda un mexicano en la Copa del Rey

Los Octavos de Final no fueron buenos para los jugadores mexicanos, pues la mayoría fueron eliminados de la Copa del Rey. El Sporting de Gijón de Jordan Carillo cayó 0-4 contra el Valencia y además de Montes y el Espanyol, también fue eliminado el Real Betis de Andrés Guardado, quien no fue convocado, al perder en penaltis contra Osasuna. El Mallorca de Javier Aguirre también perdió su juego ante la Real Sociedad. El único que queda en participación es el Sevilla de 'Tecatito' Corona, aunque todavía no vuelve de su lesión.

Otros resultados del día

Sporting de Gijón 0-4 Valencia

Levante 0-2 Atlético de Madrid

Real Betis 2-2 Osasuna (2-4 penaltis)

Fuente: Tribuna