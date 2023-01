Rafael Nadal tras su eliminación del Abierto de Australia: "A veces uno se cansa de tantas lesiones"

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- El tenista Rafael Nadal, número dos del mundo, terminó su participación en el Abierto de Australia 2023, tras caer en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald, número 62 del mundo, por parciales de 6-4, 6-4 y 7-5 en un partido donde el español se vio afectado por una lesión que le impidió jugar en un mejor nivel, lo que benefició a su rival.

Fue a partir del segundo set cuando Nadal se resintió de una molestia en la cadera y se retiró al vestidor, aunque regresó para terminar el partido ya no jugó como lo estaba haciendo. Tras el juego, el tenista español declaró que llegó a considerar el retiro por la molestia, pero decidió permanecer sin agravar la lesión, situación que se notó, pues ya no se movió mucho hasta que se terminó el juego.

"No quería retirarme, aunque llegué a considerarlo. Lo que intentaba era jugar sin agravar la lesión. No podía golpear el revés ni correr. Intenté terminar el partido por todos los medios", declaró en la conferencia de prensa. "A veces uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave ni que me saque de las pistas mucho tiempo, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación.

"No puedo decir que no esté destruido mentalmente. Ya he pasado por esto muchas veces y no es fácil", agregó Nadal quien se va eliminado en segunda ronda de un Grand Slam por primera vez desde el 2015 cuando cayó en Wimbledon. Tras su victoria, Mackenzie se mostró orgulloso de su resultado, aunque lamentó la lesión de su rival a quien reconoció por el esfuerzo que hizo de terminar el juego.

"Estoy muy contento con la forma en que comencé ese partido, pensé que estaba jugando muy bien, sirviendo muy bien y devolviendo bien también. Realmente lo estaba tomando", expresó McDonald en conferencia de prensa posterior a su victoria. Sobre la lesión de Nadal expresó: "Odio eso por él" y reconoció que: "Es un campeón increíble, nunca se rendirá sin importar la situación".



Fuente: Tribuna, EFE, ESPN