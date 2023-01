¿Diego Lainez llegará a Tigres? En el equipo de la UANL ya se pronunciaron al respecto

Comparta este artículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Luego de que América descartara la incorporación de Diego Lainez, surgió el interés de otro equipo mexicano, pues los Tigres son el nuevo candidato para traer de regreso al la Liga MX al delantero mexicano, quien no entra en los planes del Sporting Braga y tampoco del Real Betis. Ante esta posibilidad de que llegue al conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León se pronunció Diego Cocca, técnico del equipo.

Para Cooca, la posibilidad de sumar al extremo mexicano sería importante, pues considera que el jugador posee características que no tienen actualmente por lo que le deja la puerta abierta para que se sume como refuerzo esta campaña. “Son jugadores importantes, si nos cierra para el equipo y es una características que no tenemos, Tigres esta abierto a incorporar esa clase de jugadores”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Créditos: Twitter @SCBraga

Por otra parte, el estratega sudamericano ya podrá contar con Nico Ibáñez, su nuevo refuerzo, situación que lo alegra y destaca que la capacidad de poder reforzar a su equipo como lo ha hecho hasta ahora. Además, dejó abierta la posibilidad de poder traer a otro jugador para este Clausura 2023.

“Llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos hecho, me da ilusión y me demuestra lo que es Tigres. Traer a Gorriarán y a Nico Ibáñez es un privilegio, es un desafío, estoy contento y como Tigres no me deja de sorprender, podría llegar uno más, siempre y cuando sea para sumar”, expresó Cocca quien además resaltó que en su equipo siempre buscará a los mejores sin importar otros factores que no sean el rendimiento.

“Son opiniones, cada uno puede opinar lo que le parece. Hablo por mi y voy a buscar los mejores jugadores que pueden rendir en el futbol mexicano, no me interesa la edad, la trayectoria, esto es por rendimiento. Es un equipo con mucha exigencia, y los que estén a al altura estarán con nosotros y los que no, trataremos de trabajarlos”, declaró el estratega felino que se prepara para encarar el siguiente partido de la jornada 3.

Fuente: Tribuna, El Universal, Mediotiempo