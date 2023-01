Manchester City termina su racha de dos derrotas consecutivas al imponerse al Tottenham

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El Manchester City dejó atrás sus dos partidos consecutivos con derrota y regresó a la senda de la victoria ante el Tottenham Hotspur al que venció 4-2 en partido pendiente de la jornada 7 de la Premier League. Los 'Citizen' tuvieron que levantarse de un marcador adverso, ya que los 'Spurs' se fueron con la ventaja de dos goles al descanso, pero no pudieron resistir al poder ofensivo de sus rivales.

Se jugaba la recta final de la primera parte y todo parecía que terminaría en empate sin goles, cuando en un par de minutos el Tottenham se llevó la ventaja. Primero Dejan Kulusevski abrió el marcador al 44' y después Emerson amplió la ventaja con otro tanto en el tiempo de compensación. Pero cuando regresaron para la segunda mitad, al City le bastaron menos de 15 minutos para darle la vuelta al partido.

El argentino Julián Álvarez anotó su primer gol desde su reincorporación al equipo, al minuto 51'. Dos minutos después llegó el gol de Erling Haaland, tras asistencia de Riyad Mahrez, quien anotó el tercer gol del City al 63', tras asistencia de Rodri. El delantero argelino anotó su doblete al minuto 90 para decretar el marcador final con el que su equipo se llevó los tres puntos y así mantiene sus aspiraciones de luchar por el título.

“Tenemos que prepararnos mejor, no puedo negar lo felices que estamos pero estamos lejos del equipo que éramos. No en términos de juego, jugamos bien, pero hay muchas cosas como la competitividad. Les dimos el primer gol, y luego el segundo gol es ridículo. No hay nada del estómago, de las entrañas y tuvimos suerte, pero si no cambiamos perderemos puntos", declaró Josep Guardiola, técnico del City, al final del juego.

Ahora el Manchester deberá enfrentar al Wolverhampton este domingo 22 de enero como parte de la jornada 21 de la Premier League de Inglaterra. Una victoria recortaría a dos puntos su desventaja con los 'Gunners' si ganan su partido y si el equipo de Arteta no gana esta jornada, por lo que se trata de un partido crucial para el conjunto de Pep Guardiola.

Fuente: Tribuna