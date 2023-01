Brentford vs Liverpool: Mira los goles de la sorpresiva derrota de los Reds en la Premier League

Comparta este artículo

Brentford, Inglaterra.- El modesto Brentford de Inglaterra sorprendió al Liverpool y los venció 3-1 en el juego que cerró la jornada 19 de la Premier League. Con este resultado el equipo de Jürgen Klopp vio cortada una racha de cuatro victorias consecutivas en la liga y se queda en el sexto lugar de la tabla general con 26 unidades, mientras que sus rivales se les acercan con 26 puntos que los colocan en el séptimo lugar.

todo comenzó mal para el Liverpool que se vio en desventaja debido a un autogol de Ibrahima Konaté a los 19 minutos. Al 42', Yoanne Wissa aumentó la ventaja, tras un pase de Jensen. En la segunda parte los visitantes recortaron distancias con un tanto al 50' de Alex Oxlade-Chamberlain, tras pase de Alexander-Arnold, pero no hubo remontada del poderoso equipo y fue el Brentford quien marcó el otro tanto al 84' con gol del camerunés Brian Mbeumo.

Pero la derrota no fue lo único que padecieron los Reds, también con las lesiones. En el descanso tuvo que salir Virgil van Dijk, el mejor jugador en la defensa y el motivo fue por una lesión. Aunque en el momento fue una noticia terrible, al parecer la lesión no es de gravedad, así lo confirmó el entrenador del equipo Jürgen Klopp al final: “Virgil sintió un poco el tendón de la corva. Dijo que estaba bien, pero cuando dije que no nos arriesgáramos, los fisios estaban muy contentos con eso.

"Creo que no es nada grave, pero por eso lo cambiamos. En las otras dos posiciones, queríamos tener piernas frescas y diferentes habilidades”, declaró Klopp para los micrófonos de beIN Sports. “La primera mitad no fue lo suficientemente buena. Todo lo que trabajamos nunca lo hicimos. Fueron balones de primero a segundo, regalamos jugadas a balón parado baratas, sabíamos que eran un buen equipo de jugadas a balón parado", dijo Robertson, lateral del Liverpool en las esquinas .

“No puedo decir que me estén sorprendiendo, los jugadores, pero siguen impresionándome enormemente. Obviamente es un resultado fantástico para nosotros en muchos sentidos. Necesitamos más de 11 jugadores y estoy muy contento de que Wissa entrara y anotara. Jugó fantástico y sabíamos que era bueno para correr detrás”, dijo Thomas Frank, técnico del Brentford en conferencia de prensa.

Fuente: Tribuna, beIn Sports, The National