Dmitry Bivol no le daría la revancha al 'Canelo' Álvarez; esto fue lo que dijo

Ciudad de México.- Saúl 'Canelo' Álvarez se podría quedar con las ganas de una posible revancha contra Dmitry Bivol, pues el nacido en Kirguistán, pero de nacionalidad rusa, no parece tener interés en volver a pelear contra el mexicano, pues aseguró que no le interesan los planes del pugilista mexicano y se enfoca en sus objetivos deportivos, los cuales son seguir peleando por nuevos títulos.

“No me importan sus planes ('Canelo') para ser honesto. No quiero depender de su decisión contra quién quiere pelear. Solo quiero pelear, quiero pelear por el cinturón. Si no obtengo esta pelea (de unificación) por los cinturones, denme otra pelea y seré paciente. Un día tendré la pelea por los cinturones”, dijo en entrevista con iFLTV y reitero su intención de buscar un nuevo cinturón.

“Quiero pelear por los cinturones. Quien tenga cinturones, quiero pelear con él. Solo uno. Suficiente. Solo para cinturones”, expresó Bivol quien era el objetivo de 'Canelo' para la segunda mitad del 2023, “Regresar en mayo con una pelea no tan dura para ver cómo me siento. En septiembre, buscar la revancha con Bivol, que es lo único que quiero. Mi idea es regresar en mayo, voy a empezar a golpear en enero para ver cómo me siento”, es lo que había mencionado el mexicano.

Para su primera pelea, Álvarez se encuentra en busca de una pelea no muy exigente, combate para el cual ya tendría como rival al inglés John Ryder a quien el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn ha confirmado, al igual que la pelea de Bivol. "John (Ryder) es el retador obligatorio, es la pelea perfecta para Saúl antes de Dmitry Bivol. John está en gran forma; solo tenemos que buscar dónde tendrá lugar esa pelea", dijo Hearn sobre el rival en una entrevista para The DAZN Boxing Show.

