Extenista ganadora de Grand Slam da a conocer una terrible noticia sobre su salud

Ciudad de México.- La extenista Martina Navratilova, quien ganara 18 Grand Slam y es actual integrante del Salón de la Fama del Tenis Internacional, informó de la lamentable noticia de que le diagnosticaron cáncer de garganta y de seno, por lo que comenzará su tratamiento este mes. Pese a todo la extenista se mostró positiva y espera que más tarde pueda obtener un resultado favorable sobre su salud.

“Este doble golpe es grave, pero se puede corregir, y espero un resultado favorable. Todo va a ser difícil por un tiempo, pero pelearé con todo lo que tengo”, dijo Navratilova a través de un comunicado difundido por su representante y citado por la agencia AP. Según información de la agencia estadounidense la atleta había ido a una revisión por una inflamación en el cuello lo que llevó a detectarle la enfermedad.

Navratilova, nació en la antigua Checoslovaquia y es naturalizada estadounidense, actualmente tiene 66 años y durante su carrera profesional ganó 59 títulos del Grand Slam, que se dividen en 31 en dobles femeninos y 10 en dobles mixtos. Su retiro oficial fue en 1994, pero siguió compitiendo ocasionalmente en el 2000 y todavía ganó un torneo en el 2006. La extenista también destacó al permanecer 331 semanas como primera del ranking de la WTA.

Ahora trabajaba como analista de televisión e iba a formar parte de la cobertura del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año 2023, para Tennis Chanel, pero su asistencia ha sido cancelada, pero su participación quedó abierta para participar por medio de enlaces en línea, según detalló AP. A través de su cuenta de Twitter, Martina agradeció el apoyo que ha recibido en las últimas horas.

"No hace falta decir que mi teléfono y Twitter están explotando, así que lo diré nuevamente: gracias a todos por su apoyo y aún no he terminado", escribió la exatleta en sus redes sociales.