Pumas anuncia una baja a pocos días de que inicie el Clausura 2023 de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos días de que inicie el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los Pumas informaron de una baja en la portería del equipo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el club universitario se despidió de Gil Alcalá quien formaba parte de los porteros del club junto a Julio González y Sebastián Sosa. El jugador ahora está libre y no se detalló si tiene acuerdo con algún otro club.

No obstante, su destino podría estar no muy lejos de la capital mexicana, ya que se le vincula con Querétaro. "Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos, gracias por tu entrega en este tiempo", escribió el equipo auriazul que acompañó el mensaje con la imagen del portero. que en el último semestre no formó parte del primer equipo que dirigía Andrés Lillini y para el que jugó sólo dos partidos.

En las últimos días, surgió la posibilidad de que los Gallos Blancos apuntan a ser el nuevo destino del portero que llegaría a préstamo por un año, según el diario AM, quien también aseguró que ya presentó los exámenes médicos correspondientes. De esta manera se convertiría en el cuarto refuerzo del equipo junto a Jonathan Perlaza, Miguel Barbieri y Raúl Zúñiga, quienes ya fueron anunciados.

La llegada del portero uruguayo Sebastián Sosa, mundialista con Uruguay y exjugador de Independiente de Argentina, tampoco le auguraba la posibilidad de jugar en el primer equipo, por lo que ahora la lucha en la portería auriazul quedará entre Sosa y Julio González. Pumas debutará el domingo 8 de enero ante el FC Juárez en Estadio olímpico Universitario a las 12:00 horas, tiempo del centro de México (11:00 horas, tiempo del Pacífico).

¿Cuáles han sido las altas y bajas de los Pumas para el Clausura 2023?

Altas: Rafael Puente Jr. (DT), Ulises Rivas (Santos), Jonathan Sánchez (Atlante), Sebastián Sosa (Independiente)

Bajas: Andrés Lillini (DT), Efraín Velarde, Leonel López (Tijuana), Jerónimo Rodríguez, Gil Alcalá

Fuente: Tribuna