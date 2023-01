¿Cómo van los candidatos para ser DT de México? Mohamed se ilusiona y dos técnicos se descartan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Antonio Mohamed, es el último de los estrategas que han sonado para tomar la dirección técnica de la Selección Mexicana, posibilidad que ilusiona al argentino que en México ha dirigido a clubes como América y Monterrey. El estratega destacó que se siente orgulloso de ser tomado en cuenta y consideró que su trayectoria se ajusta al perfil que buscan en el equipo tricolor.

“Es un orgullo ser candidateado para México. Es un sueño para mí poder dirigir a la Selección Mexicana. Quieren alguien que conozca el medio mexicano, que haya trabajado en México. Si es así y como me están diciendo que puedo aparecer en alguna lista tentativa me llena de orgullo”, mencionó el 'Turco' Mohamed en entrevista con la cadena ESPN.

Créditos: Twitter @Rayados

De todos los candidatos que se han manejado para sustituir a Gerardo Martino, Miguel Herrera, Antonio Mohamed y Ricardo Ferretti son los que se mantienen, pero hay otros que estaban entre los candidatos y se autodescartaron para tomar la dirección técnica de México argumentando que hay otras opciones como es el caso de Ignacio Ambriz, actual técnico de Toluca y Nicolás Larcamón de León.

“En este momento no. El gran compromiso que tengo con el club, porque no es momento. Creo mucho en Dios, Dios siempre tiene marcados los momentos. Está el Jimmy Lozano, está el Piojo; descartan al Flaco Tena cuando fue campeón de los Olímpicos. Está Vuce, que dice que él no", expresó Ambriz en entrevista con la cadena FOX Sports al ser cuestionado sobre la posibilidad de ser el elegido.

Créditos: Twitter @TolucaFC

En un sentido parecido se pronunció Larcamón, quien tras varios años al frente de Puebla y ahora en 'La Fiera' también ha sido opción. "La Selección de México necesita un perfil distinto, obviamente me creo competente, sería un sueño, un desafío, creo que lo haríamos muy bien, pero creo que hoy la Selección no necesita un perfil como yo, sino a alguien con toda una responsabilidad”, expresó en conferencia de prensa.

Fuente: Tribuna, ESPN, FOX Sports