Copa del Rey: Real Madrid tendrá el partido más complicado tras sorteo de Cuartos de Final

Madrid, España.- Quedaron definidos los partidos de Cuartos de Final de la Copa del Rey en donde el Real Madrid tendrá el partido más complicado, pues se medirá al Atlético de Madrid en una edición más del derbi de la capital española. El duelo entre merengues y colchoneros se jugará el jueves 26 de enero. Los otros partidos también quedaron definidos. En esta instancia todos los equipos participan en primera división.

“Es un partido grande que, sin duda, va a ser muy igualado y atractivo. Somos conscientes de la dificultad del rival, pero tenemos toda la confianza de que podemos hacer un gran partido y clasificarnos para las Semifinales. Sabemos perfectamente de sus fortalezas y es un equipo que compite muy bien. Nos van a exigir al máximo y tendremos que ofrecer un nivel muy alto para clasificarnos.

Créditos: Twitter @rfef

"Todos los partidos contra el Atlético son muy parejos y difíciles”, dijo tras el sorteo Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, citado por la web del club. Por otra parte, al Barcelona le tocará enfrentar a la Real Sociedad el miércoles 25 de enero. En tanto que el Sevilla donde juega el mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, y único mexicano que queda en competencia, jugará ante el Osasuna ese mismo día. El cuadro eliminatorio lo complementa el duelo entre el Valencia y el Athletic de Bilbao del jueves 26.

Atlético de Madrid presenta a su nuevo refuerzo

El delantero de Países Bajos, Memphis Depay, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Atlético de Madrid. El jugador se mostró contento de llegar al equipo y de inmediato entro en la convocatoria de Diego Simeone para el siguiente partido del club. Depay usará el número nueve en su camiseta. "Hablé con Griezmann antes de venir aquí y me contó un montón de cosas buenas del club.

"No era una sorpresa cuando vine, fue todo como me lo había esperado. Me dieron la bienvenida y fue algo muy agradable. Todo muy cómodo, el estadio es maravilloso y me gustaría mucho jugar un partido para experimentar a los aficionados", dijo el futbolista tras su presentación. "Trabajo para el equipo, no va a ser un problema en absoluto. Tengo que adaptarme al estilo, pero no es un problema", agregó.

Fuente: Tribuna