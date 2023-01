En pleno inicio de torneo Clausura 2023, Toluca da de baja a tres de sus futbolistas

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- De manera sorpresiva el Toluca Femenil informó de la salida de tres de sus jugadoras cuando apenas han transcurrido dos jornadas del torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil. El club no dio detalles precisos de los motivos que derivaron en esta decisión. La portera Daniela Lozano, la mediocampista Noemí Granados y la seleccionada paraguaya Gloria Villamayor fueron las futbolistas descartadas.

“Por decisión de la directiva, a partir de esta fecha las jugadoras Sandra Daniela Lozano, Noemí Granados y Gloria Villamayor, dejarán de formar parte de nuestro primer equipo femenil“, expresó el comunicado del equipo rojo. Mientras tanto, a través de sus redes sociales las jugadoras han reaccionado de distintas maneras. Noemi Granados publicó una imagen en un estado con la palabra "gracias".

Te podría interesar Deportes Tres jugadoras de Tigres Femenil irán al Bayern Munich como parte de un acuerdo entre clubes

Créditos: Twitter @TolucaFemenil

Mientras que Lozano dio retuit al comunicado de Toluca Femenil. Por otra parte, Gloria Villamayor colocó un mensaje en una historia en la que agradecía a la afición por el apoyo que tuvo desde que llegó a la Liga MX femenil. Tampoco detalló que fue lo que derivó en su salida y solo comentó que "todos merecemos crecer". Tanto ella como Granados formaron parte de la última alineación titular del Toluca.

"Bueno, solo agradecer a cada una de las personas de la afición del Toluca por sus mensajes y cariño y su apoyo en todo momento, en el tiempo que estuve acá me sentí querida y apoyada. Fue una decisión difícil, pero creo que todos merecemos crecer. Los llevaré en mi corazón siempre. Hasta pronto diablos rojos", escribió la jugadora. Los registros de las tres jugadoras ya no aparecen en la página de la liga.

Toluca padeció una goleada de 10-2 ante Pachuca en la jornada 2 del torneo y actualmente son la peor defensiva con once goles recibidos. En su siguiente partido enfrentarán a Querétaro en la jornada 3 en Estadio Nemesio Diez. Gallos ocupa actualmente el puesto 13 de la tabla y no ha ganado todavía algún partido, mientras que las 'Diablas' ocupan el lugar 16 y también van por su primer tirunfo.

Fuente: Tribuna