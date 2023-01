VIDEO: Detienen a Dani Alves tras ser acusado de agresión sexual; Pumas ignora cuándo regresa al club

Barcelona, España.- Este viernes 20 de enero, el jugador de Pumas, Dani Alves se ha 'robado' la atención de los medios de comunicación y es que se dijo, acudiría ante la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts a emitir su declaración luego de haber sido señalado de agredir sexualmente a una mujer al interior de un bar ubicado en la capital catalana el pasado mes de diciembre; no obstante, en el acto fue detenido por las mismas autoridades quienes se sabían, buscan implementar tal medida cautelar.

A través de las redes sociales se ha difundido un video donde se observa al jugador brasileño quien anteriormente estaba en las filas del FC Barcelona, abandonar la comisaría a bordo de una patrulla, imagen que ha causado revuelo. Cabe señalar que días previos, agencias europeas remarcaron que la denuncia hecha contra Alves ya se encontraba en fase de instrucción e incluso, estaba judicalizada, por lo que se estimaba que fuera detenido en cualquier momento.

Al ser detenido, se ha dicho que Alves fue llevado a la Ciudad de la Justicia donde las autoridades procederán a interrogarlo para así continuar con las investigaciones en su contra. Mientras el interrogatorio se lleva a cabo, el jugador del Club Universidad deberá esperar a que se defina su situación. En días previos se reveló que la intención de haber citado al brasileño a declarar fue para conocer su versión de los hechos pues una mujer insistió en que mientras coincidió con el jugador al interior de un bar, este le realizó tocamientos inapropiados, mismos por los que interpuso una denuncia a inicios del mes en curso.

Por este evento, no se había mencionado que el jugador quien recientemente fue convocado por la Selección de Brasil para el Mundial de Qatar 2022, acudía a declarar en calidad de detenido, por lo que su detención algunos internautas la han calificado de engaño ya que el profesional del balompié solo culmina con su deber de acudir ante las autoridades para colaborar en las investigaciones. Se desconoce cuánto tiempo estará bajo el resguardo de ls autoridades. Previo a declarar, Dani Alves ya había publicado un video en el cual relataba su versión de los hechos pero ahora debía hacerlo de manera oficial ante la comisaría ubicada en Barcelona.

"Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio con más gente disfrutando […] Todo mundo sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño".