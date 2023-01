Andrés Guardado cumple 300 partidos en la Liga con derrota ante el Espanyol de Montes

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El mexicano Andrés Guardado cumplió 300 partidos en La Liga de España, pero no pudo celebrar apropiadamente, ya que el Real Betis cayó como visitante 1-0 ante el Espanyol de Barcelona de César Montes en un duelo de mexicanos en el futbol español. Ambos jugadores fueron titulares con sus clubes y disputaron casi todo el partido correspondiente a la jornada 18.

Guardado arrancó de inicio y jugó hasta el minuto 74 cuando fue sustituido por Joaquín. El mediocampista mexicano debutó en España con el Deportivo La Coruña con quienes jugó 101 partidos, su segundo equipo fue el Valencia donde acumuló 48 encuentros y con el Real Betis tiene 151 partidos. Tiene 16 goles y tiene 35 tarjetas amarillas y una roja. Está a 47 partidos de Hugo Sánchez quien tiene 347 en primera división.

César Montes también fue titular y disputó todo el juego, además fue amonestado al 56'. El gol llegó al 43' luego de que Oliván por la banda izquierda mandó un centro raso al área donde Martin Braithwaite punteó para superar al arquero. Con ese tanto fue suficiente para llevarse la victoria. y ahora se colocan en la posición 12 con 20 puntos. Mientras que Betis es sexto con 28 y peligra su lugar en puestos europeos.

Al final del partido, Manuel Pellegrini, técnico del Betis, resaltó a la defensa de los 'Periquitos' y consideró justo el resultado final. “Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. No llegaron apenas, pero nos marcaron un gol. Luego el Espanyol defendió muy bien y no pudimos crear ocasiones claras. Fue un resultado justo, tuvimos que haber creado más ocasiones y no las hicimos”, expresó en declaraciones recogidas por AS.

Otros resultados de la jornada 18 de la Liga

Rayo Vallecano 0-2 Real Sociedad

Atlético de Madrid 3-0 Valladolid (al momento)

Sevilla vs Cádiz (14:00 horas)

Fuente: Tribuna