¿Cuál es el futuro de Tom Brady? Las pistas que revelarían el destino del jugador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que terminara una temporada más en la National League Football (NFL) las especulaciones sobre qué sigue en la carrera de Tom Brady comenzaron a circular. Al menos algo que podría ser cierto es que no jugará en los Tampa Bay Buccaneers para la siguiente temporada, pues a sus palabras en la conferencia de prensa donde parecía despedirse del equipo, se suman las sensaciones de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte de NFL Network algunos jugadores consideraron que Brady no formaría parte nuevamente del equipo para la próxima campaña. "Me sorprendería si él está de vuelta", dijo uno de los jugadores consultados y del cual no revelaron su identidad. "Sonaba como una persona que se despide para siempre", expresó uno más. por otra parte excompañeros de equipo apoyaron esa posibilidad.

Por ejemplo, Julian Edelman, expresó en Inside The NFL de Paramount+ que: “Si tiene otra temporada, no va a ser en Tampa Bay”, dijo Edelman quien es uno de los amigos de Brady desde New England Patriots. Por otra parte, su nueva novia salió en defensa del mariscal de campo tras la eliminación de su equipo y pareció arremeter contra los compañeros del jugador en un mensaje en una historia de Instagram.

"Lo siento, pero un solo hombre no puede jugar por todos en el campo. TB, diste lo mejor de ti como siempre, pero una pieza del rompecabezas no forma la imagen completa", escribió la modelo eslovaca Veronika Rajek. Finalmente, otra de las 'pistas' es que recientemente trascendió que Brady había rentado un departamento en Miami, lo que ha sido suficiente para considerar que planearía mudarse allí.

Eso también ha servido para vincularlo con los Dolphins, equipo que también ya fue eliminado y que cuenta con Tua Tagovailoa como su quarterback principal, pero ante las constantes lesiones que ha padecido se cree que Brady sería una opción para los Miami Dolphins.

Fuente: Tribuna, Marca, Mediotiempo