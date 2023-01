Esta es la fecha en la que se define la llegada o no de Diego Lainez a los Tigres

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Cada vez es más latente la posibilidad de que Diego Lainez regrese al futbol mexicano y el equipo que más posibilidades tiene de contratarlo es Tigres, situación que han aceptado en el club y que ya estaría por definirse, así lo confirmó el técnico del equipo felino Diego Cocca, quien habló después del empate 1-1 ante Xolos de Tijuana en el inicio de la jornada 3 de la Liga MX.

Cocca reconoció que es muy probable que venga si ambas partes se ponen de acuerdo y adelantó que todo se podría definir la próxima semana. "Si existen dos voluntades, es muy probable que Lainez venga", expresó el técnico en la conferencia de prensa al ser cuestionado por los medios y añadió: "Tendrá que ver la dirigencia que es lo que puede solucionar, seguramente la semana que viene y veremos como terminamos de arreglar nuestro plantel para ya enfocarnos en lo que viene".

Por otra parte destacó que se trata de un futbolista interesante que ya está probado en el futbol mexicano. "A mí me parece un jugador interesantísimo, ya destacado en el futbol mexicano. Lógicamente que no está en su mejor momento, no ha jugado. Yo siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro, así que si hay dos voluntades seguramente puede ser", declaró.

Además se refirió a quienes ven como un fracaso que el futbolista regrese al futbol mexicano, pues lo ve como un jugador joven. "Se habla muy fácil de fracaso y fracaso es no seguir intentándolo. Y la edad que tiene él, es una locura si me dijeras que vuelve a los 35, vuelve a retirarse, pero es joven, tiene calidad, la demostró. Tendrá que ver la dirigencia si puede llevarlo a cabo o no, pero es un jugador muy interesante”, dijo.

Ya sobre el partido ante los Xolos reconoció que fue un juego complicado, pero valoró el empate obtenido: “Nos costó el partido, fue duro, sacar un punto es bueno, no perder, seguir invicto, sumando, en una cancha difícil. Se volvió cortado, trabado, eso no nos favorece. Nos costó el manejo de la pelota, lo hizo bien Tijuana. En líneas generales, el empate estuvo bien”, destacó Diego Cocca.

Fuente: Tribuna, FOX Sports