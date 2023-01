Dorados vs Correcaminos de la jornada 1 que fue suspendido ya tiene fecha para jugarse

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- El partido entre Dorados de Sinaloa y Correcaminos correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2023 de la Liga de Expansión que fue suspendido tras los hechos violentos en el estado tras la captura de Ovidio Guzmán, el equipo sinaloense informó de la nueva fecha en la que se disputará. Será el 4 de marzo a las 21:05 horas, tiempo del centro de México (20:05 horas, tiempo del pacífico) cuando se realice.

El equipo también informó que los boletos y cortesías que el publico tenía para ese juego serán válidas por lo que no tendrán que hacer algún cambio. Dorados no había jugado como local hasta el encuentro de la jornada 3 ante Cancún donde cayeron por 1-2. Tras los sucesos del 5 de enero varios partidos de diferentes ligas deportivas fueron suspendidos, en el futbol mexicano el otro juego que se pospuso fue el Mazatlán vs León.

Ese partido se disputará el 24 de marzo en el Estadio de Mazatlán. Por otra parte, los encuentros que fueron suspendidos por otras circunstancias como el mal estado de la cancha también ya tienen fecha de juego. Estos casos corresponden al Atlas vs Toluca que se debía jugar en el Estadio Jalisco y el Leones Negros ante Pumas Tabasco que no se jugaron debido al mal estado de la cancha.

Según la página de la Liga MX, el encuentro entre rojinegros y 'diablos rojos' será el 1 de febrero a las 20:05 horas tiempo del centro de México (19:05 horas, tiempo del pacífico). En cuanto al juego entre el equipo de la Universidad de Guadalajara y los auriazules será el 3 de marzo a las 17:00 horas tiempo del centro de México (16:00 horas, tiempo del pacífico), en ninguno de esos casos se ha informado el proceso de los boletos.

Fuente: Tribuna