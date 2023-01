Miguel Layún se defiende tras video: "Soy una persona a la cual no le gusta la política"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futbolista de América, Miguel Layún, se defendió de las críticas que tuvo en redes sociales luego de un video suyo en el que envía saludos al secretario de Gobernación Adán Augusto López y aseguró que no conoce de política por lo que no lo hizo con esa intención, así lo subió en una serie de videos publicados en su cuenta de Twitter en los que manda saludos similares para sus fans.

“No creía necesario probar lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura. Yo soy una persona a la cual no le gusta la política, no veo noticias. Y es por el simple hecho de haber crecido en una casa donde papá veía las noticias todas las mañanas y podía notar el estrés que le generaba, y esto lo sabe la gente que me conoce", expresó.

También lamentó que tendrá que tomar medidas cada vez que le pidan saludos por lo que tendrá que restringirlos. “Me duele lo que se ha hecho porque ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco, y no para cualquier persona o fan que lo solicite. Insisto, me parecía lógico que hubieran deducido esto con solo buscar más videos de saludos míos, en fin, preferimos generar likes e interacción que investigar un poco más. Que lastima tener que ser así ahora”, escribió.

Durante el fin de semana se vio a futbolistas y exfutbolistas en estos videos de saludos por lo que no tardaron en pronunciarse otros de los involucrados como Giovani Dos Santos quien aclaró que había enviado un saludo para un amigo personal que le habían solicitado. El propio secretario también se pronunció en defensa de los futbolistas involucrado y lamentó que hayan sido afectados.

“Lamento los injustos ataques que han recibido jugadores por haberme hecho un saludo en redes, que de seguro fue de personas que quieren ayudarme, y como ya lo mencioné, no es el momento. El momento ahora es de México y de concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une”, escribió el secretario de gobernación.

Fuente: Tribuna