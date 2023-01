Oficial: Tigres anuncia la baja del francés Florian Thauvin; ahora podrán usar a su nuevo refuerzo

Comparta este artículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Tigres anunció oficialmente la baja de Florian Thauvin con lo que libera una de las plazas de jugador no formado en México que necesitaba. El jugador deja al equipo felino luego de un año y medio en el que no terminó de convencer a los aficionados y directivos del equipo. Su nuevo destino no fue revelado, pero ha tenido acercamientos con clubes del futbol de Francia.

A través de un breve comunicado, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León agradeció al mediocampista y anunció su salida: "Club Tigres informa que se ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con el jugador, Florian Tristán Mariano Thauvin. Agradecemos a Florian por el esfuerzo y profesionalismo mostrado a lo largo del año y medio en el que militó con nosotros y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos". escribieron.

Twitter @TigresOficial

Tauvin llegó a Tigres en el Apertura 2021, luego de ser campeón del mundo con Francia y tras ser uno de los jugadores destacados del Olympique de Marsella. En su primera temporada disputó diez partidos y anotó dos goles, en total acumuló 425 minutos. Para el siguiente torneo, el Clausura 2022, disputó 18 partidos, sumó mil 159 minutos y marcó tres anotaciones, siendo este el que más regularidad tuvo.

Para el Apertura 2022 jugó diez partidos, acumuló 452 minutos y anotó tres goles. Este certamen ya no jugó bajo el mando del nuevo entrenador Diego Cocca y comenzaron los rumores de su salida que finalmente se concretaron. Tigres tenía que dar salida a uno de los jugadores no formados en el país debido a la contratación de Nicolás Ibáñez procedente del Pachuca y quien ya se encuentra en el club.

Con este movimiento ya podrán registrar a Ibáñez, quien podría estar a disposición del técnico para el próximo partido. La posibilidad de sumar a otro jugador sigue latente, pero en este caso sería mexicano. Diego Lainez es el principal candidato para reforzar la plantilla felina en un movimiento que podría concretarse o no en los próximos días.

Fuente: Tribuna