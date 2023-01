Termina su etapa en Europa y ahora este delantero ya reportó con su equipo en la Liga MX

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- Tras concluir una breve etapa en el futbol de Europa, el club Santos informó del regresó de su delantero canterano Santiago Muñoz, quien ya reportó en las instalaciones del club. El atacante estuvo en la categoría Sub 21 del Newcastle de Inglaterra donde no logró quedarse definitivamente tras un periodo a préstamo por lo que regresó al futbol mexicano para este Clausura 2023.

El delantero mexicano no se habría incorporado directamente al primer equipo, pues el conjunto lagunero agregó que estará trabajando en un plan de rehabilitación y acondicionamiento físico. Según los últimos registros, el último partido del atacante mexicano fue en el mes de diciembre de 2022 en un encuentro de Copa Sub 21 de la Premier League 2 ante el Sheffield United Sub 21.

Créditos: Twitter @ClubSantos

"Luego de concluir su periodo de préstamo con el Newcastle United de la Premier League, el delantero Santiago Muñoz reportó a las filas del Club Santos Laguna. El canterano de 20 años ya se encuentra trabajando en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, enfocado en su plan de rehabilitación y acondicionamiento físico", informó el club a través de un comunicado en sus redes sociales.

Con el conjunto de las 'urracas' Muñoz disputó diez partidos y marcó cuatro goles, además dio una asistencia. Hace unos días, el presidente del equipo Dante Elizalde, informó que Muñoz regresó a México y adelantó que llevaría un proceso de readaptación tras llegar con una lesión. "Santiago estuvo 18 meses sin jugar prácticamente nada, jugó 200 minutos mientras estuvo en Inglaterra, va a llevar un proceso de readaptación y de reencuentro con la pelota.

"Obviamente está considerado, conozco perfectamente sus cualidades, despertó el interés de muchos clubes, pero va a tener que llevar un proceso distinto. Le va a llevar algunas semanas estar a la par de sus compañeros, no solo en lo que respecta a esta lesión, sino en el ritmo futbolístico que no es sencillo recuperarlo", expresó el dirigente en una conferencia de prensa.

Fuente: Tribuna