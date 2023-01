A 'Chicharito' aún le duele no haber sido considerado para el Mundial y dejó fuerte comentario para Martino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A Javier 'Chicharito' Hernández parece que todavía le duele no haber sido tomado en cuenta por Gerardo 'Tata' Martino para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con al Selección Mexicana, pese a todos los esfuerzos que realizó para poder ser tomado en cuenta, así lo dejo ver en una entrevista reciente donde aludió directamente a que todo se debió a una decisión personal del entrenador.

"Me veía yendo a este Mundial, y siendo convocado. Pero por decisión del seleccionador no fue así, y tengo que respetarlo. Acepté la decisión, pero créanme que hice todo lo posible dentro y fuera del campo para ser tenido en cuenta (en la lista de 26 jugadores)", declaró en una entrevista para el portal 90min. "Pero al final es así, sólo tienen que ir 26 jugadores y teníamos algunos que se quedaron fuera y así es como sucede", agregó.

Créditos: Twitter @LAGalaxy_Es

Pero ahora que el 'Tata' quedó fuera del combinado mexicano al no renovar un nuevo contrato, 'Chicharito' mantiene la esperanza de volver a ser llamado y no ocultó su ilusión de poder formar parte del plantel que dispute la Copa del Mundo de 2026 donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá y en donde el delantero histórico del tricolor cree que puede estar.

No obstante, es consciente de que para entonces tendrá más edad y consideró que dependerá de varios factores: "Sí (me veo representando a México en el Mundial 2026) Mira, hay un cuate que dijo 'imaginémonos cosas chingonas', entonces claro que diría que sí. Pero obviamente requiere mucho, cómo voy a llegar físicamente, que es lo más importante", dijo el actual delantero del Galaxy al mismo medio.

"Pero creo que con los cuidados, con la inversión de tiempo y trabajo que le estoy haciendo a mi cuerpo, a mi mente y a mis emociones, claro que por qué no. Hay muchos ejemplos de jugadores que rinden, no sólo en el fútbol, sino en muchos deportes, que rinden a los 40 años que son extraordinarios. Así que sí, por qué no. Obviamente sí. Dependerá de muchos factores, pero mi respuesta es sí", agregó.

Fuente: Tribuna, 90min