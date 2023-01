Diego Lainez y Tigres ya habrían llegado a un acuerdo; esta es la millonaria cantidad que habrían pagado

Comparta este artículo

Sevilla, España.- Finalmente Diego Lainez habría decidido regresar al futbol mexicano y serían los Tigres quienes lo traigan de regreso a la Liga MX, así lo informó la prensa española. La operación de regreso al futbol mexicano no habría sido barata y el equipo mexicano tuvo que desprenderse de una importante cantidad de dinero, mientras que para el Betis no terminó por ser la mejor operación, pues no podrá recuperar su inversión.

Según publicó el Diario de Sevilla, el club mexicano y el jugador ya llegaron a un acuerdo y Tigres habría pagado la mitad de la inversión que en su momento realizó el equipo bético, es decir, siete millones de euros. Aunque también detalló que se reservará un porcentaje de alguna futura venta. Con este movimiento los españoles esperan incorporar a Ayoze para ayudar al cuadro ofensivo.

Lainez estará viajando a México en las próximas horas, de acuerdo con lo publicado por el mismo rotativo, el mexicano ya se despidió de sus compañeros en el club y se prepara para partir. Con esto queda por terminada esta etapa del jugador en el Viejo Continente donde militó en el Betis y el Sporting Braga. Con el conjunto español disputó 72 partidos y anotó cuatro goles además de dar seis asistencias.

Mientras que con el club de Portugal disputó 13 partidos en donde dio dos asistencias y anotó dos goles. En total acumuló 470 minutos en esta temporada donde jugó Europa League, Liga portuguesa y los dos torneos de Copa en el país lusitano. Lainez llegó a Europa para la temporada 2018-2019 y formó parte del equipo campeón de la Copa del Rey del Betis, en esa edición destacó con tres goles y tres asistencias.

El atacante mexicano es del agrado de Diego Cocca, técnico de los Tigres, quien lo definió como un jugador interesante. "A mí me parece un jugador interesantísimo, ya destacado en el futbol mexicano. Lógicamente que no está en su mejor momento, no ha jugado. Yo siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro, así que si hay dos voluntades seguramente puede ser", dijo en conferencia de prensa hace unos días.

