Exfigura del futbol holandés lanza duras críticas contra Edson Álvarez y Jorge Sánchez

Ámsterdam, Países Bajos.- El exfutbolista de la selección de los Países Bajos, Wesley Sneijder ahora participa como comentarista de televisión y estuvo observando el último encuentro del Ajax ante el Feyenoord en el clásico holandés donde lanzó duras críticas hacia los futbolistas mexicanos del equipo de la capital neerlandesa, Edson Álvarez y Jorge Sánchez, principalmente contra el lateral mexicano a quien consideró de los peores defensas.

Sneijder se refirió a los laterales del Ajax en ese encuentro: Calvin Bassey y Jorge Sánchez y dijo que son los peores zagueros de los mejores ocho equipos de la Eredivisie. “Esos son realmente los dos peores defensores del top 8 de la Eredivisie. Y luego el centro del campo todavía tiene que recibir el balón. Simplemente no querían la pelota. ¿Por qué? Porque están fuera de forma. Fueron a jugar al escondite.

"Aunque en el caso de Steven Berghuis también era comprensible. También había estado fuera durante dos semanas debido a una enfermedad. Y luego un partido tan cargado. Todo salió mal”, expresó en su evaluación de los jugadores defensivos en comentarios para el programa Veronica Offside. Sobre Edson Álvarez, Sneijder se refirió a que el mexicano parecía estar dando clases de baile con su juego.

“En realidad, algo que esperábamos. No he visto una acumulación decente. Luego Edson Álvarez recibió la pelota, pero estaba dando una especie de lección de salsa. Todos los movimientos ocupados antes de que comenzara a jugar”, dijo sobre el mediocampista. No es la primera ocasión que lanza críticas contra el exjugador de América, pues en el pasado también llegó a mencionar que no sabía jugar hacia adelante y no valía el dinero que pide el club.

“Lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o hacia atrás, nunca lo hace para delante. La verdad es que no sé cómo sigue en el Ajax porque no encaja con la filosofía no vale los 50 millones que piden, pero si es cierto que Chelsea los puso en la mesa en el verano yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra, pues con ese dinero compras a dos buenos futbolistas”, dijo en aquella ocasión.

