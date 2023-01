Deontay Wilder advierte al mexicano Andy Ruiz: "Conmigo va a necesitar ayuda adicional"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boxeador Deontay Wilder se prepara para su próximo combate y mientras tanto lanzó unas declaraciones contra el mexicano Andy Ruiz a quien enfrentará en una pelea ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y en donde el pugilista consideró muy confiado que el azteca no podrá con él. No obstante, halagó las cualidades de Ruiz aunque cree que no será suficiente.

“Andy es un buen peleador. Me gusta su velocidad, su disposición y su valentía, pero no será suficiente para mí. Va a tener que poner una receta adicional encima de todo lo que nombré. Va a tener que poner algo más, porque soy el gran hombre. Por eso me temen. Conmigo, va a necesitar ayuda adicional, y no estoy hablando de él, solamente“, declaró Wilder en un video a ESNEWS.

En la última convención anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se ordenó la pelea entre Andy Ruiz y Deontay Wilder. El ganador de este combate se convertirá en el próximo retador de Tyson Fury por el titulo de los pesos completos del organismo. Aunque aún no hay fecha ni lugar definido para este encuentro. Ruiz también tendría otra pelea por un campeonato ante el croata Filip Hrgovic por el título interino de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Por otra parte, Wilder aprovechó para descartar una pelea contra Anthony Joshua quien de quien dice que él se niega a una pelea por lo que solo se enfoca en su próximo combate contra el pugilista mexicano. “Lo más importante para Andy y para mí, solo es la ubicación. Tuve muchas reuniones con muchas personas diferentes. Se acerca la pelea contra Andy, y quiero concentrarme en él", expresó.

"Espero que él tenga las mismas ganas de pelear conmigo. Joshua no quiere pelear conmigo, es simple y claro, no sé por qué me siguen preguntando sobre él“, agregó Wilder quien tiene un récord de 43 victorias, dos por la vía del nocaut; dos derrotas y un empate.

